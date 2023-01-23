Жители центра Саратова остались без воды до завтрашнего дня

В центре Саратова сегодня, 23 января, жители нескольких улиц в центре Саратова остались без воды. Об этом сообщили в пресс-службе КВС.

Коммунальщики проводят работы на сетях, из-за этого в квадрате улиц Рабочая, Советская, Вольская и Радищева дома будут отключены от водоснабжения.

Жителям вернут воду не раньше полуночи.

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