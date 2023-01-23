фото: Министерство сельского хозяйства

Ярмарки выходного дня обеспечили саратовцев 25 тоннами сельхозпродукции. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Саратовской области.

Больше всего торговых мест на Театральной площади было отведено под плодоовощную продукцию и мясо. Также к реализации были предложены колбасные изделия, свежая рыба, молочная продукция, крупы, сахар, растительное масло, мед.

Всего на главной площади города было организовано 198 торговых мест.

— Сельхозтоваропроизводители региона привезли на ярмарку более двадцати пяти тысяч тонн мяса, молока, рыбы, кондитерских изделий, овощей и фруктов, большой ассортимент другой продукции», - уточнила заместитель министра сельского хозяйства области Наталья Мариевская.

С 8 января по 30 декабря 2022 года в Саратове было проведено 236 сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня».

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