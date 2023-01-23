В Балаково девочку высадили из автобуса на мороз. Об этом стало известно из социальных сетей.

В городском сообществе «Типичный Балаково» социальной сети «В Контакте» жительница города пожаловалась на водителя одного из автобусов, который высадил ее дочь.

— Сегодня в 19.35 мне позвонила дочь и со слезами рассказала, что водитель маршрутки 10А на котором она ехала домой высадил её из автобуса на остановке Дружба из за того, что она сразу не отдала деньги за проезд.

По словам автора, водитель выгнал девочку из транспорта, и та 20 минут простояла на остановке в ожидании следующего. Госномер транспорта школьница не запомнила.

В комментариях подписчики заняли сторону девочки и матери, и призвали при необходимости оплачивать проезд за детей и пожилых граждан

Напомним, ранее депутат Госдумы Николай Панков упоминал о принятии законопроекта о защите детей в общественном транспорте в случае неуплаты проезда.

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