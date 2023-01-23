фото: Лиза Алерт

В Саратовской области ищут пропавшего 40-летнего мужчину. Об этом сообщает волонтерское движение «Лиза Алерт».

В Балашове с 3 января 2023 года ищут пропавшего 39-летнего Мазурина Владимира Петровича. Мужчина ростом 180 см, худощавого телосложения, имеет русые волосы и карие глаза.

Последний раз мужчина вышел из дома в черной куртке до пояса и синих джинсах, обутый в дутые сапоги черного цвета.

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