Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 января 2023 12:54

В Саратовской области ищут пропавшего 40-летнего мужчину

Евгений Бадиков
фото: Лиза Алерт

фото: Лиза Алерт

В Саратовской области ищут пропавшего 40-летнего мужчину. Об этом сообщает волонтерское движение «Лиза Алерт».

В Балашове с 3 января 2023 года ищут пропавшего 39-летнего Мазурина Владимира Петровича. Мужчина ростом 180 см, худощавого телосложения, имеет русые волосы и карие глаза.

Последний раз мужчина вышел из дома в черной куртке до пояса и синих джинсах, обутый в дутые сапоги черного цвета.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.