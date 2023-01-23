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НовостиОбщество23 января 2023 12:33

В Саратове планируют организовать к затонувшему ледоколу экскурсию с дополненной реальностью

Евгений Бадиков
фото: Иван Макеев, архив «КП»

фото: Иван Макеев, архив «КП»

В Саратове планируют организовать к затонувшему ледоколу экскурсию с дополненной реальностью. Об этом сообщает телеграм-канал «Время Саратовское Z»

Экскурсию с дополненной реальностью, посвященной истории первого речного ледокола в мире — «Саратовского ледокола», запустят в этом году в регионе. Через мобильное приложение пассажиры смогут увидеть трехмерную модель воссозданного артефакта в движении, услышать приветственный гудок судна и многое другое.

Для такой экскурсии в июне планируется запустить по Волге отдельный прогулочный теплоход. Он будет возить пассажиров к месту затопления ледокола — рядом с мостом через Волгу между Энгельсом и Саратовом.

— Созданная в рамках проекта речная экскурсия с дополненной реальностью станет первой в ПФО» — говорится в посте.

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