В Саратове двое студентов-закладчиков получили тюремные сроки

В Саратове двое студентов-закладчиков получили 9,5 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По данным суда и следствия, в 2021 году 19 и 20-летний жители Саратова через интернет договорились о фасовке и сбыте наркотиков через закладки.

Вечером 17 января 2022 года 20-летний парень прибыл на улицу Кутякова для размещения тайника с синтетическим наркотиком массой 54 грамма, но был замечен сотрудниками полиции и задержан. 18 же января в Заводском районе рядом с домом был схвачен его 19-летний подельник, имевший при себе 198 граммов запрещенного вещества.

Младший из наркоторговцев получил 5 лет колонии, старший - на полгода меньше.

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