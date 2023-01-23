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НовостиОбщество23 января 2023 12:05

Роман Бусаргин: масштабная высадка лесов начнется в середине весны

Губернатор рассказал об экологии в Саратовской области
Евгений Бадиков
фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

фото: телеграм-канал Романа Бусаргина

Роман Бусаргин рассказал о том, что масштабная высадка лесов в Саратовской области начнется в середине весны. Об этом он заявил на встрече с министром природных ресурсов и экологии Константином Дорониным и руководителями крупных лесхозов.

В 2023 году в регионе должны высадить 4 тысячи гектаров леса, что добавит 1,5 тысячи гектаров к уровню прошлого года.

Основная часть посадочных работ запланирована на вторую половину апреля.

- Уровень лесистости в регионе пока остается низким. Этому вопросу нужно уделялось больше внимания.

Отдельно проговорили с лесхозами по уровню зарплат. Поручил профильному министру проработать механизм увеличения зарплат в этой сфере, - заявил Бусаргин.

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