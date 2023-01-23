В Балаково водитель такси столкнулся с Bobcat

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области сегодня, 23 января, произошло ДТП, сообщили в региональной ГИБДД.

Предварительно, в 12:15 на дороге у села Быков Острог столкнулись Lada Vesta и Bobcat. Погрузчиком управлял 26-летний мужчина, «Весту», на которой заметны наклейки сервиса такси, вел 35-летний водитель.

Травмы в аварии получил водитель «Лады», он был доставлен в больницу.

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