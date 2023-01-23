Система оценки эффективности по KPI в Саратовской области будет перенесена на глав районов. Об этом сообщает телеграм-канал Правительства Саратовской области.

Председатель Саратовской областной Думы Михаил Исаев предложил распространить на глав муниципалитетов систему KPI, ранее введенную в областном Правительстве. Это поможет оценить эффективность местных глав, а также выстроить объективный рейтинг развития районов.

Губернатор Роман Бусаргин поддержал это предложение. По мнению главы региона, ключевыми показателями эффективности должны стать уровень зарплат, демография, участие в нацпроектах, наполняемость бюджета и реализация областных программ.

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