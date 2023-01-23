В Саратове жители домов на Саперной остались без горячей воды

В Саратове сегодня, 23 января, без горячей воды остались жители домов на улице Саперной. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского района.

Из-за ремонтных работ ПАО «Т Плюс» без горячего водоснабжения остались жители домов Саперной, 10а, 12, 12а, 14, 16.

Работы завершатся примерно к 19.00.

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