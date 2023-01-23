В Саратове ДТП стало причиной остановки движения пяти маршрутов электротранспорта. Об этом сообщает группа «СГЭТ» в социальной сети «Вконтакте».

Сегодня в центре Саратова, примерно в 13:25, на углу улиц Вавилова и Рахова произошло ДТП, парализовавшее движение электротранспорта. Временно остановлено движение трамваев маршрутов №№ 3, 9, 10, 11.

Кроме того, движение троллейбусов № 2 ограничено из-за ДТП на пересечении улиц Комсомольской и Григорьева.

По данным пресс-службы ГИБДД, пострадавших нет, движение восстанавливается.

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