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НовостиОбщество23 января 2023 11:07

В Саратовской области подвели итоги купаний на Крещение

Наталия Калинина
Крещенские купания на набережной в Саратове

Крещенские купания на набережной в Саратове

В Саратовской области подвели итоги купаний на Крещение, о чем сообщил Роман Бусаргин на постоянно действующем совещании с зампредами правительства и министрами сегодня, 23 января.

В 2023 году крещенские купания в Саратовской области посетили более 14 тысяч жителей региона.

Купаться можно было в 45 оборудованных для этого местах, список которых заранее опубликовали в региональном Управлении безопасности жизнедеятельности. Безопасность участников обеспечивали присутствовавшие медики и спасатели.

Происшествий и инцидентов в этом году не зафиксировано.

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