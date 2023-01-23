Роман Бусаргин на совещании

Роман Бусаргин поручил провести финансовые проверки на предприятиях Саратовской области. Сегодня, 23 января, он заявил об этом на постоянно действующем совещании с зампредами правительства и министрами.

В феврале контрольно-аналитический комитет правительства Саратовской области проведет проверки в тепличном комплексе АО «Волга» в Балаково, а также структуре МФЦ и управлении по делам правительства.

Губернатор дал поручение проанализировать финансово-хозяйственную деятельность подведомственных организаций.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.