Роман Бусаргин на совещании
Роман Бусаргин поручил провести финансовые проверки на предприятиях Саратовской области. Сегодня, 23 января, он заявил об этом на постоянно действующем совещании с зампредами правительства и министрами.
В феврале контрольно-аналитический комитет правительства Саратовской области проведет проверки в тепличном комплексе АО «Волга» в Балаково, а также структуре МФЦ и управлении по делам правительства.
Губернатор дал поручение проанализировать финансово-хозяйственную деятельность подведомственных организаций.
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