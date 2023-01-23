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НовостиОбщество23 января 2023 10:36

Роман Бусаргин поручил провести финансовые проверки на предприятиях Саратовской области

Наталия Калинина
Роман Бусаргин на совещании

Роман Бусаргин на совещании

Роман Бусаргин поручил провести финансовые проверки на предприятиях Саратовской области. Сегодня, 23 января, он заявил об этом на постоянно действующем совещании с зампредами правительства и министрами.

В феврале контрольно-аналитический комитет правительства Саратовской области проведет проверки в тепличном комплексе АО «Волга» в Балаково, а также структуре МФЦ и управлении по делам правительства.

Губернатор дал поручение проанализировать финансово-хозяйственную деятельность подведомственных организаций.

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