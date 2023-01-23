В Саратове жители двух районов остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС»

Сегодня, 23 января, жители двух районов Саратова остались без холодной воды.

Холодное водоснабжение ограничено для абонентов Заводского района по адресам ул.Пензенская,1-5 (нечетная сторона), Новая 9 Линия, ул. Пензенская, 3, ул.Ростовская, 14,34/36,36. В результате ремонтных работ без воды остались и жители Ленинского района по адресам: ул.Ломоносова,6, 2-я Прокатная,11,13,16,18.

Также до полуночи ограничена подача воды для абонентов частного сектора, расположенного в квадрате улиц Восточная - Овражная - Гусельская - Песочная.

Восстановить холодно водоснабжение коммунальщики обещали до полуночи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.