В мэрии Саратова рассказали о гибели сразу трех уроженцев города в зоне СВО

Фото: Архив КП

В боях спецоперации на Украине погибли трое саратовцев. Об этом сообщили на сайте администрации города сообщили сегодня, 23 января.

Чиновники уточнили, что все трое мужчин были добровольцами. Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Роман Бусаргин. К нему также присоединилась мэр Саратова.

- Сегодня печальный день. Мы прощаемся с тремя нашими земляками, героически погибшими в зоне СВО. Руслан Киясович Есеноманов, Артем Михайлович Феоктистов, Дмитрий Викторович Мишин отправились на фронт добровольцами. Они с честью исполняли свой воинский долг, не пожалели собственных жизней, защищая Родину и мирное небо над нашими головами. Я глубоко скорблю вместе с родными и близкими. Мы будем достойно и бережно хранить в сердцах память о наших героях, - написала Лада Мокроусова.

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