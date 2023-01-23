В Балаково водитель такси случайно увез трехлетнего ребенка

Скриншот из социальных сетей

В Балаково водитель Яндекс.Такси случайно увез трехлетнего ребенка. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 22 января, в городском сообществе «На дорогах Балаково» появился пост от возмущенной женщины. Жительница Балаково Анна Селицкая рассказала, что по детскому тарифу вызвала такси матери и своему трехлетнему ребенку.

—Помог положить санки, мама посадила в кресло ребенка, и поехали. Приехав во двор, мама вышла из машины и начала обходить ее, чтобы забрать ребенка с кресла, но водитель поехал с моим трехлетним ребенком. Мать в слезах побежала за машиной. На выезде из двора на крики матери отреагировали девочки-подростки, спасибо им огромное, остановили машину, махая руками водителю. Мать забрала ребенка, мужчина выскочил и обложил женщину бранью — утверждает автор поста

По ее словам, после этого таксист уехал, оставив женщину в шоковом состоянии.

В комментариях возникла дискуссия, ряд пользователей посчитали, что водитель «заработался», другие посчитали, что пенсионерка преувеличивает и необходимо выслушать обе стороны.

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