В Татищевском районе открыли новый путепровод над железной дорогой

Кадры из сюжета «Первый канал»

В Татищевском районе Саратовской области открыли новый путепровод, проходящий над железной дорогой. Об этом рассказали в сюжете федерального телеканала.

Новый путепровод до ЗАТО Светлый построили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Железная дорога разделяет поселок на две части, и ранее водители вынуждены были простаивать в пробках на переезде около часа только чтобы выехать на федеральную трассу или попасть в другую часть района.

Уже завершен первый этап работ. Также в этом году продолжится строительство путепровода.

Сейчас на объекте идут работы по установке шумозащитных экранов.

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