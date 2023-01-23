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НовостиОбщество23 января 2023 9:09

В Татищевском районе открыли новый путепровод над железной дорогой

Евгений Бадиков
Кадры из сюжета «Первый канал»

Кадры из сюжета «Первый канал»

В Татищевском районе Саратовской области открыли новый путепровод, проходящий над железной дорогой. Об этом рассказали в сюжете федерального телеканала.

Новый путепровод до ЗАТО Светлый построили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Железная дорога разделяет поселок на две части, и ранее водители вынуждены были простаивать в пробках на переезде около часа только чтобы выехать на федеральную трассу или попасть в другую часть района.

Уже завершен первый этап работ. Также в этом году продолжится строительство путепровода.

Сейчас на объекте идут работы по установке шумозащитных экранов.

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