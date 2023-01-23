Саратовский областной суд обязал выплатить пенсионеру более полутора миллионов рублей долга. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Саратовец обратился в суд с иском, согласно которому с 2 июня 2006 года ему была назначена трудовая пенсия, которую он ни разу не получал. В 2021 году ему стало известно, что с 1 февраля 2007 года выплата пенсии была приостановлена, поскольку с августа 2006 года по январь 2007 года никто не обратился за ее выдачей. С августа 2007 года выплата пенсии и вовсе была прекращена.

22 декабря 2021 года Мягков обратился с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, после чего решение о прекращении выплаты было отменено. 22 февраля 2022 года ему была перечислена пенсия за три года, предшествующих подаче заявления, размер которой составил 711 618 рублей. Выплата пенсии за период с 2006 года по 2018 год произведена не была.

Решением Октябрьского районного суда г. Саратова в удовлетворении исковых требований было отказано.

Апелляционная инстанция не согласилась с выводами суда первой инстанции, и 19 января

Саратовский областной суд решил в пользу истца взыскать невыплаченная сумма пенсии за период с 2006 года по 2018 год в размере 1 588 951 рубля.

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