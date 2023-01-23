В День студента саратовцы не смогут купить алкоголь. Об этом сообщает министерство экономического развития Саратовской области.

25 января, в День студента в Саратовской области будет запрещена розничная продажа алкоголя.

— Несоблюдение установленных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на нарушителя налагается административный штраф (для индивидуальных предпринимателей — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей), — отметили чиновники.

В заведениях общепита спиртное будет можно купить, но приобретение на вынос запрещено.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.