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НовостиОбщество23 января 2023 8:15

Бывший глава саратовского УФСБ стал первым руководителем ведомства в Донецке

Роман Хвалин

Бывший глава саратовского УФСБ Олег Боломожнов назначен начальником новообразованного Управления Федеральной службы безопасности в Донецкой народной республике. Об этом сообщает штаб территориальной обороны в ДНР.

Как сообщает донецкая терроборона, местное управление ФСБ сформировано по указу Президента Путина от 31 декабря прошедшего года.

Начальником республиканского подразделения ведомства стал генерал-майор Олег Боломожнов – с лета 2019 года и до подписания указа в конце 2022 года он руководил саратовскими чекистами.

Теперь саратовское областное УМВД возглавляет Сергей Уйманов.

— В соответствии с Федеральным законом «О Федеральной службе безопасности» правовой основой деятельности Управления Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике является Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности», другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, — сообщает релиз самообороны Донбасса.

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