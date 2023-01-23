В Петровском районе простились с 52-летним погибшим в СВО добровольцем

фото: Администрация Петровского района

Сегодня, 23 января, в Петровском районе Саратовской области простились с 52-летним добровольцем Саидом Медведевым, погибшим в СВО. Об этом сообщает администрация Петровского района.

Саид Рифатевич Медведев родился 22 октября 1970 года в селе Верхняя Юлюзань Городищенского района Пензенской области. В Петровском районе проживал в поселке Снежный. В зону СВО отправился добровольцем в октябре 2022 года, погиб при исполнении боевого задания в поселке Пшеничный Луганской народной Республики 11 декабря. У Саида Рифатевича остались жена и ребенок

— При исполнении воинского долга погиб Саид Рифатевич Медведев. Он с честью, храбро и самоотверженно защищал соотечественников - мирных жителей Луганской народной Республики от жестокости и несправедливости. Мы навсегда сохраним память о погибшем земляке, — выразил соболезнования глава региона Роман Бусаргин.

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