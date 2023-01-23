В Саратове пенсионер за рулем иномарки сбил женщину. Об этом сообщает госавтоинспекция города Саратова.

Сегодня, 23 января, в Саратове произошло ДТП. По предварительным данным, в районе 7:30, напротив дома 107 по ул. Панфилова 68-летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП пострадала 50-летняя женщина. Подробности произошедшего уточняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.