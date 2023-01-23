На 93-ем году ушел из жизни саратовский врач-стоматолог-хирург И.М. Марей

фото: Минздрав Саратовской области
В Саратове на 93 году ушел из жизни врач-стоматолог-хирург Игорь Михайлович Марей.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Саратовской области.
Игорь Михайлович был выпускником Московского медицинского стоматологического института.
Свою карьеру начинал в Дорожной клинической больнице.
В начале 60-х годов стал работать на кафедре госпитальной хирургии лечебного факультета. В дальнейшем заведовал отделением челюстно-лицевой хирургии в 1-й Советской больнице, а с 1989 года стал завотделением челюстно-лицевой хирургии ГКБ №9. Начиная с 2005 года продолжал работать в должности ассистента кафедры хирургической стоматологии, выполнял консультативную работу в отделении и клиниках города.
Прощание с Игорем Михайловичем состоится 24 января в Храме Сошествия Святого Духа в 11:00.
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