фото: ГИБДД по Саратовской области

Двое мужчин пострадали в ДТП в Аркадаке. Об этом сообщает Госавтоинспекция Саратовской области.

Вчера, 22 января, в Аркадаке произошло ДТП. Примерно в 7:00 напротив дома № 183 по улице Ленина столкнулись «ГАЗель»,за рулем которой находился 53-летний мужчина и трактор под управлением 65-летнего водителя. В результате аварии пострадали двое мужчин — 24 и 57 лет.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

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