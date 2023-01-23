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НовостиОбщество23 января 2023 6:32

Роман Бусаргин посетил стройку противотуберкулезной больницы в Елшанке

Глава губернии потребовал от подрядчика сдать объект в срок, качество строительства контролируется
Роман Хвалин
фото: пресс-служба правительства области

фото: пресс-служба правительства области

Губернатор Саратовской области посетил стройплощадку противотуберкулезного диспансера в саратовском поселке Елшанка. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Стены корпусов больницы уже бетонированы и армированы. Строительство проходит по графику. В первом корпусе уже заканчивают кладку 1-го этажа, в шестом и седьмом — отливают 1-ый этаж. В корпуса уже проведено отопление.

Новый противотуберкулезный диспансер в Елшанке строится при поддержке спикера ГД Вячеслава Володина. Лечебница рассчитана на 453 круглосуточных койкоместа, 50 мест для амбулаторно наблюдающихся пациентов. Также в больнице появятся места для реанимации и палаты интенсивной терапии.

Всего в районе саратовской Елшанки, рядом с новой инфекционной больницей, возведут восемь корпусов общей площадью в 50 тысяч кв. метров. В учреждении будут работать 1200 медработников.

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