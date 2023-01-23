фото: тг-канал организации

За неделю саратовцы 3758 раз вызывали скорую помощь. Об этом сообщает ОГУ СО "БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН" в социальных сетях.

Всего за период с 16 по 22 января было принято 25 435 вызовов службой 112 Саратов. Экстренного реагирования служб потребовали 7 026 вызовов, из них комплексного - 763.

Чаще всего абоненты обращались по номеру 112 для вызова:

скорой помощи - 3 758 вызовов, полиции - 2 459 вызовов.

Помимо этого передано:

службе спасения - 328 вызовов,

пожарной службе - 193 вызова,

газовой службе - 239 вызовов.

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