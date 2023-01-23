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НовостиЗдоровье23 января 2023 6:17

В Саратовской области коронавирусом заболели 97 человек

Суточный прирост заболевших вновь вырос почти до ста челвоек
Евгений Бадиков

В Саратовской области коронавирусом заболели 97 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00 23 января, всего в области с начала пандемии заболели 303 000 человек.

Больше всего больных в Саратове — 44, Балаковском районе — 15, Энгельсском — 8, Балашовском — 7.

У трех выявлена пневмония, у остальных — признаки ОРВИ.

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