В Саратовской области коронавирусом заболели 97 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00 23 января, всего в области с начала пандемии заболели 303 000 человек.

Больше всего больных в Саратове — 44, Балаковском районе — 15, Энгельсском — 8, Балашовском — 7.

У трех выявлена пневмония, у остальных — признаки ОРВИ.

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