На трассе под Энгельсом трое разбились насмерть в KIA Ceed

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Сегодня днем, 22 января, в Марксовском районе Саратовской области произошла смертельная автоавария, три человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Облспаса.

О ДТП на трассе, соединяющей Энгельс и Маркс, сообщение спасателям поступило в 16:06. По данным ГИБДД по региону, предварительно, водитель KIA Ceed не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Погибли сам 37-летний водитель и два его пассажира – мужчины 52 и 53 лет. На месте работают спасатели.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.