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НовостиПроисшествия22 января 2023 15:26

На трассе под Энгельсом трое разбились насмерть в KIA Ceed

Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Сегодня днем, 22 января, в Марксовском районе Саратовской области произошла смертельная автоавария, три человека погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Облспаса.

О ДТП на трассе, соединяющей Энгельс и Маркс, сообщение спасателям поступило в 16:06. По данным ГИБДД по региону, предварительно, водитель KIA Ceed не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

Погибли сам 37-летний водитель и два его пассажира – мужчины 52 и 53 лет. На месте работают спасатели.

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