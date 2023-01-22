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НовостиПроисшествия22 января 2023 10:47

В Энгельсе Opel Astra съехал с дороги и врезался в дерево – пострадали двое

Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 21 января, в Энгельсе произошла автоавария, сообщили сегодня в областной ГИБДД.

По сообщению областной Госавтоинспекции, около 14 часов на улице Суворова Opel Astra съехал с дороги и врезался в дерево.

Были госпитализированы два человека из «Опеля» – 39-летний водитель и пассажирка, его ровесница.

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