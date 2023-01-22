В Ленинском районе Саратова до конца января откроют две поликлиники

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

В Ленинском районе Саратова до конца первого месяца 2023 года откроются две поликлиники, сообщил сегодня, 21 января, губернатор Роман Бусаргин.

Так, в микрорайоне Городские просторы появится детская и взрослая поликлиники. Взрослое отделение будет рассчитано на 100 посещений в смену.

Всего в нем будет работать девять терапевтов со своими участками. Поликлиника будет обслуживать 16 тысяч человек. В учреждении будут принимать пациентов кардиолог, невролог, ЛОР, стоматолог, офтальмолог, акушер-гинеколог и другие врачи. Кроме того, там появится диагностическое отделение с флюорографом, маммографом и аппаратом рентгена, а также стоматологический кабинет.

Детская поликлиника также будет рассчитана на 100 посещений в день, в ней будет открыто шесть терапевтических участков. Работать в поликлинике будут ЛОР, педиатры, травматолог, хирург, офтальмолог, невролог и другие врачи, будут оборудованы кабинеты УЗИ, установлен рентген, обустроены процедурная, прививочный кабинет и зона забора анализов. Также в центре будет предусмотрена колясочная, приемно-смотровой бокс и изолятор.

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