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НовостиПроисшествия22 января 2023 8:45

В столкновении двух такси в центре Саратова пострадали пенсионерка и 19-летняя девушка

Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Сегодняшней ночью, 22 января, в Саратове произошло ДТП, пострадало два человека. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

По сведениям дорожной полиции, авария произошла на пересечении улиц Радищева и Кутякова – столкнулись Datsun, который вел 21-летний молодой человек и Hyundai, им управлял 50-летний мужчина. Судя по фото, присланным Госавтоинспекцией, обе машины работают в службах такси.

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

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