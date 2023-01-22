В столкновении двух такси в центре Саратова пострадали пенсионерка и 19-летняя девушка

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

Сегодняшней ночью, 22 января, в Саратове произошло ДТП, пострадало два человека. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

По сведениям дорожной полиции, авария произошла на пересечении улиц Радищева и Кутякова – столкнулись Datsun, который вел 21-летний молодой человек и Hyundai, им управлял 50-летний мужчина. Судя по фото, присланным Госавтоинспекцией, обе машины работают в службах такси.

Фото: Госавтоинспекция по Саратовской области

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