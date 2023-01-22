Роман Бусаргин посетил семью мобилизованного покровчанина

Фото: Роман Бусаргин / Telegram

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с семьей мобилизованного жителя Энгельса. Об этом глава региона написал в своем Телеграм-канале.

- Семья Ахметгалеевых живёт в Энгельсе. Дожидаться защитника Родины дома остались жена и две прекрасные дочери.

Супруга Светлана подтвердила, что проблем с мерами поддержки семей мобилизованных нет. Региональная выплата и денежное довольствие по линии Минобороны доведены без задержек, - рассказал губернатор.

Также губернатор пообещал помочь дочерям призванного из Энгельса бойца. Сейчас старшая дочь в семье Ахметгалеевых готовится к сдаче ЕГЭ и поступлению в университет, младшей же, Ангелине, всего пять, – девочка увлекается волейболом, плаванием и туризмом.

Жена военнослужащего покровчанина попросила Бусаргина помочь организовать льготу на бесплатное посещение занятий в бассейне младшей дочерью, губернатор пообещал решить этот вопрос как можно скорее.

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