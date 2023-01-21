Вчера вечером, 20 января, пьяный житель Энгельса запер фельдшеров «скорой» в квартире. Об этом рассказал в своем Телеграм-канале министр здравоохранения региона Олег Костин.

В 20.38 на станцию «скорой помощи» поступил вызов, на который отправилась бригада в составе двух женщин-фельдшеров. Они осмотрели 31-летнего пациента и поставили диагноз ЗЧМТ, с подозрением на сотрясение.

В момент осмотра мужчина был пьян. Ему была рекомендована госпитализация, однако пострадавший отказался. После этого он закрыл квартиру на замок, не выпускал бригаду до прибытия сотрудника полиции. В квартире находилась помимо медиков пьяная женщина.

Сотрудники бригады вызвали полицию, написали заявление. Полиция прибыла через 10 минут и выпустила медиков, физически они не пострадали.