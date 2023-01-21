В ночь субботы в Саратовской области ожидаются морозы до -20°C

Фото: Архив КП

В Саратовской области в субботу, 21 января, ожидается морозная погода с переменной облачностью и без осадков, сообщили в региональном Гидромете.

Так, ночью в регионе прогнозируют от -13 до -20 градусов мороза, в Правобережье местами теплее – до -10°C. Днем же от двух до семи со знаком минус, в северных районах губернии до -12°C.

Синоптики ожидают юго-восточный ветер средней силы – 3-8 метров в секунду, местами по губернии возможны порывы до 13 метров в секунду.

На дорогах региона местами туман с видимостью в 500-1000 метров, изморозь.

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