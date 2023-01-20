В Саратове шесть пожарных расчетов ночью потушили горящий бетонный завод

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова ночью с 19 на 20 января горел один из корпусов завода «Глобал-Бетон», сообщили в областном ГУ МЧС.
Как уточнили в ведомстве, сигнал об огне на Песчано-Уметской, 10А поступил около 23 часов. С огнем боролись шесть пожарных расчетов, к 00:14 пожар был потушен, его площадь составила 250 кв. метров.
Пострадавших в результате ЧП нет.
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