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НовостиОбщество20 января 2023 17:16

Саратовские полицейские спасли 84-летнюю женщину на пожаре в частном доме в самом центре города

Роман Хвалин
Фото: УМВД по Саратовской области

Фото: УМВД по Саратовской области

Саратовские полицейские вывели пенсионерку из горящего частного дома, рассказали сегодня, 20 января, в пресс-службе МВД.

О задымлении в частном доме по адресу Мирный переулок, 23 патрульным полицейским Анатолию Плутицкому и Алексею Ермуханову рассказал прохожий.

Полицейские зашли в дом и помогли выбраться из него 84-летней пенсионерке, к счастью, она не пострадала. Вскоре приехали пожарные, которые потушили дом. В релизе сообщается, что пожар произошел из-за неисправности печи.

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