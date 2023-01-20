Саратовские полицейские спасли 84-летнюю женщину на пожаре в частном доме в самом центре города

Фото: УМВД по Саратовской области
Саратовские полицейские вывели пенсионерку из горящего частного дома, рассказали сегодня, 20 января, в пресс-службе МВД.
О задымлении в частном доме по адресу Мирный переулок, 23 патрульным полицейским Анатолию Плутицкому и Алексею Ермуханову рассказал прохожий.
Полицейские зашли в дом и помогли выбраться из него 84-летней пенсионерке, к счастью, она не пострадала. Вскоре приехали пожарные, которые потушили дом. В релизе сообщается, что пожар произошел из-за неисправности печи.
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