Саратовская полиция заинтересовалась дракой женщин из-за плевка в овощном отделе супермаркета

Саратов Life / "ВКонтакте"

УМВД по Саратову проверяет видео с дракой двух женщин предположительно в магазине «Пятерочка» в Заводском районе облцентра, сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсети «ВКонтакте» разошлось видео, на котором одна из посетительниц супермаркета в красной куртке спровоцировала конфликт, плюнув на голову девочке. Женщина в синем, с которой, судя по кадрам, девочка пришла в магазин, догнала хулиганку, сорвала с нее шапку и вытерла ребенка ей.

Тогда обидчица рассвирепела и стала драться с саратовчанкой, заступившейся за девочку. Несколько раз ей удалось сильно толкнуть свою оппонентку в синем в лоток с фруктами и овощами, рядом с которым и происходила потасовка. После этого хулиганка в красном получила несколько ударов по голове, но все же отбила шапку.

Интересно, что сотрудники магазина появлялись в кадре, но никак не пытались разнять конфликтующих. Успокоить драку пыталась еще одна посетительница магазина. Женщине с ребенком удалось уйти от буйной покупательницы.

После этого в видео показаны кадры выхода из магазина. Хулиганка решила выместить злость на еще одной жительнице города, которая не была замечена в конфликте на предыдущей части записи с камер видеонаблюдения. Женщина в кремовой куртке выходила из магазина с покупками, когда участница схватки за шапку с силой толкнула ее в спину. Жертва упала на землю, а саратовчанка в красном стремительно сбежала с места.

В соцсети отмечалось, что потасовка произошла в «Пятерочке» в Заводском районе Саратова по адресу Тульская, 49Д. Как уточнили в полиции, ведомство проводит проверку по факту видео, хотя ни одного обращения в полицию об этом не поступало.

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