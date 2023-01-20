Недалеко от нового путепровода в Татищево отреставрируют мост 1913 года постройки

Фото: Министерство транспорта Саратовской области

Под Саратовом в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» спрямят дорогу, а мост имперских времен – реконструируют, сообщили в региональном минтрансе.

В Татищевском районе, помимо возведения нового путепровода, власти займутся ремонтом исторического моста через реку Чекуриха. Он стоит на подъезде к селу Вязовка от федеральной трассы Р-158. Работы планируются и на подходах к мосту, тут собираются выпрямить дорогу. Длина самого же сооружения – 17 метров.

Мост был возведен в 1913 году, сейчас его ширина в пять метров делает его неактуальным для автовладельцев – две машины на нем попросту не могут разъехаться. Также в нынешних условиях устарело ограничение моста по весу – всего 12 тонн.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.