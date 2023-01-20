В боях СВО погиб солдат из Краснопартизанского района Саратовской области

Фото: Администрация Краснопартизанского района

В ходе спецоперации на Украине погиб солдат из Краснопартизанского района Саратовской области Андрей Кузнецов, сообщили вчера, 19 января, в администрации муниципалитета.

Бойцу было 29 лет, в поселке Горный он закончил 9 классов школы, а с 2008 года учился на автомеханика в профучилище №68.

- Проявлял хорошие способности, собранность и организованность. Был скромным и спокойным юношей, очень доброжелательным. Всегда помогал семье, - рассказали о погибшем в администрации.

Вчера земляки Андрея пришли проводить солдата в последний путь, российского бойца похоронили на Центральном кладбище поселка Горный.

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