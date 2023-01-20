В Саратовской области сироты получат право на жилищные сертификаты с 21 года

Законопроект губернатора Романа Бусаргина о получении права на сертификаты на жилье с 21 года внесен на рассмотрение в Саратовской областной думе.

Документ вносит изменения в закон "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Саратовской области". С помощью таких поправок, в регионе намерены расширить основания для предоставления дополнительной меры соцподдержки сирот в виде именного свидетельства на приобретение жилья.

- Возраст, по достижении которого возникает право на получение именного свидетельства, предлагается снизить с 23 лет до 21 года, - указывается в проекте. В случае его принятия реализация закона предполагается в пределах средств облбюджета, предусмотренных министерству строительства и ЖКХ на соответствующий финансовый год.

По данным на конец 2022 года, в Саратовской области в очереди на получение жилья всё ещё стоят 3660 сирот. В этом году планируется купить квартиры еще для 1300 человек, а полностью закрыть очередь — к 2025 году. В 2023 году закупочная стоимость квадратного метра для «сиротских» квартир выросла до 70,5 тысячи рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.