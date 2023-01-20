В Саратове заработали «горячие линии» по вопросам начисления платежей в детских садах, о чем сообщает городская администрация.
Начали работу «горячие линии» по вопросам, связанным с начислением платежей в детских садах. Они действуют с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Вот список номеров:
Ленинский район - 41-13-82
Фрунзенский район - 67-02-48
Волжский район - 65-32-99
Заводской район - 79-45-51
Гагаринский район - 55-03-96
Кировский район - 26-03-39
Октябрьский район - 72-16-04
Комитет по образованию - 29-65-19
По всем вопросам, связанным с начислением платежей, жители могут обращаться по указанным номерам.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
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