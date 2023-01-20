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НовостиОбщество20 января 2023 13:27

С вечера пятницы до ночи воскресенья саратовская Госавтоинспекция будет ловить пьяных водителей на дорогах

Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

С пятницы по воскресенье вечером и ночью дорожные полицейские будут искать на дорогах облцентра нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

Как напомнили в Госавтоинспекции, любителям пьяной езды грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторные подобные нарушения наступит уже уголовная ответственность – до двух лет колонии, штрафом в 300 тысяч и запретом на вождение на три года.

О пьяных водителях жители Саратова могут сообщить по номеру 02 или 102 с мобильного.

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