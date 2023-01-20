Саратовцы смогли посмотреть на Яшму - девочку яка, для которой всем регионом выбирали имя

Малышка Яшма

Саратовцам предложили придумать кличку для нового жителя национального парка - 10 месячной девочки яка. Тогда жители региона предложили более 50 различных имен для теленка. Победительницей конкурса стала жительница Саратова Арина, которая предложила назвать яка-девочку – Яшмой.

Корреспондент «Комсомольской правды» побывал в Хвалынском вольерном хозяйстве «Теремок», где содержится свыше 130 животных и птиц. в том числе редких, занесенных в Красную книгу Саратовской области.

Вольерное хозяйство «Теремок» - это реабилитационный центр для содержания животных, потерявших способность самостоятельно жить в природных условиях. Он был создан 19 лет назад по просьбам жителей.

Для раненых животных, найденных на территории Саратовской области, этот центр – единственная возможность выжить и получить при этом ветеринарную помощь и достойный уход. В настоящее время в «Теремке» содержится 27 видов животных (из них 10 видов – дикие) и 20 видов птиц (из них - 3 вида занесенных в региональную и федеральную Красную Книгу). Среди питомцев «Теремка» - верблюды, олени, косули, кабан, орел, яки, ламы, а также редкие и занесенные в Красную книгу птицы - такие, как орел-могильник, золотой фазан.

Так же наш корреспондент побывал в «Музее природы» и «Музее пчелы», который представляет собой двухэтажную конструкцию в форме улья с шестигранными окнами и дверьми. Экспозиции посвящены истории и традициям пчеловодства с древних времен. Этот объемный информационный комплекс расскажет о жизни пчелиной семьи. В экспозиции есть рисунки и фотографии, рассказывающие о процессе производства меда, и взаимодействии пчел с человеком.

Лисичка в парке

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