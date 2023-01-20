Саратовские волонтеры ищут 61-летнего мужчину в шапке-ушанке

Фото: Лиза Алерт Саратов

Саратовские волонтеры ищут 61-летнего жителя Советского района, о чем пишут в группе «Лиза Алерт Саратов».

Пропал 61-летний Николай Тимченко из села Новоантоновка. Его ищут с декабря 2022 года. Рост пропавшего составляет 167 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет каштановые волосы серо-голубые и глаза. Пропавший носит бороду и усы.

В день исчезновения на нем были черная болоньевая куртка, серые джинсы, сапоги, меховая шапка-ушанка.

Инфорг: Юля-Скаут, к ней можно обратиться по номеру 89270533549.

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