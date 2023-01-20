фото: пресс-служба ФСИН
Саратовские конвоиры в пятый раз стали победителями в всероссийском конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
Управление по конвоированию УФСИН России по Саратовской области – победитель Всероссийского смотра-конкурса специальных подразделений УИС России по конвоированию.
Саратовский пенитенциарный конвой в пятый раз стал обладателем первого места, получив высшие оценки конкурсной комиссии по всем направлениям служебной деятельности.
Смотр-конкурс памяти Станислава Коровинского был проведен в 2006 году. Главная цель ежегодного мероприятия - определение лучших специальных подразделений территориальных органов уголовно-исполнительной системы
В 2022 году сотрудниками Управления по конвоированию УФСИН России по Саратовской области было отконвоировано около 40 000 осужденных и лиц, содержащихся под стражей, назначено более 1000 караулов.
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