В Заводском районе из-за ДТП встали трамваи двух маршрутов

Сегодня, 20 января, в Заводском районе Саратова приостановлено движение двух трамвайных маршрутов - №2 и №7.

Как сообщается в группе МУПП «СГЭТ» в своей группе ВК, причиной остановки стало ДТП на пересечении пл. Орджоникидзе и ул. Азина.

Произошло столкновение троллейбуса №4 и автомобиля «ВАЗ 2110». Автомобили столкнулись на трамвайных путях и заблокировали движение.

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