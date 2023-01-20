Глава Саратова Лада Мокроусова постановила отменить авансовую оплату за детские сады, о чем пишет в своем Телеграм-канале.
- В декабре прошлого года комитет по образованию предложил ввести авансовую оплату в муниципальных детских садах. Однако, жителям не разъяснили эту ситуацию. Считаю такую ситуацию недопустимой!
Заместителю по социальной сфере и председателю комитета по образованию поручаю урегулировать вопрос. Авансовую систему оплаты нужно отменить и вернуться к прежней схеме действий.
Во всех районах необходимо организовать «горячие линии» для родителей. К каждому конкретному случаю и жалобе следует подойти индивидуально, - поручила Лада Мокроусова.
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