Глава Саратова Лада Мокроусова постановила отменить авансовую оплату за детские сады, о чем пишет в своем Телеграм-канале.

- В декабре прошлого года комитет по образованию предложил ввести авансовую оплату в муниципальных детских садах. Однако, жителям не разъяснили эту ситуацию. Считаю такую ситуацию недопустимой!

Заместителю по социальной сфере и председателю комитета по образованию поручаю урегулировать вопрос. Авансовую систему оплаты нужно отменить и вернуться к прежней схеме действий.

Во всех районах необходимо организовать «горячие линии» для родителей. К каждому конкретному случаю и жалобе следует подойти индивидуально, - поручила Лада Мокроусова.

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