Фото: Лиза Алерт

Саратовские волонтеры ищут 79-летнюю женщину из Балаково. Как сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 29 декабря, Погосян (Вахитова) Шадия (Шура) Измайловна, вышла из дома в городе Балаково и не вернулась.

Пропавшей 79 лет. Ее рост составляет 160 сантиметров, она худощавого телосложения, имеет седые волосы и глаза карие. В день исчезновения на ней были синяя куртка, голубые джинсы, белые сапоги, белая шапка.

Всех, кто может предоставить какие-либо сведения о женщине, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.