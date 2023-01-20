В Саратовской области 10 пар решили заключить брак 23.02.23.

В Саратовской области 10 пар решили заключить брак на День защитника Отечества 23.02.23., о чем сообщает региональное управление ЗАГСа.

10 невест решили сделать подарок своим мужчинам и зарегистрировать отношения в праздничную дату 23.02.23.

Желающие расписаться в День защитника Отечества сегодня и завтра еще могут успеть подать заявление во Дворец бракосочетаний. Запись открыта до следующей недели.

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