В Саратовской области 10 пар решили заключить брак 23.02.23.

В Саратовской области 10 пар решили заключить брак на День защитника Отечества 23.02.23., о чем сообщает региональное управление ЗАГСа.
10 невест решили сделать подарок своим мужчинам и зарегистрировать отношения в праздничную дату 23.02.23.
Желающие расписаться в День защитника Отечества сегодня и завтра еще могут успеть подать заявление во Дворец бракосочетаний. Запись открыта до следующей недели.
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