В боях СВО погиб житель Базарно-Карабулакского района

В ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса погиб житель Базарно-Карабулакского района Саратовской области Алексей Фролов, сообщает администрация района в своем Телеграм-канале.

Чиновники не привели данных биографии солдата. Как уточнила местная газета «Районный Вестник» в своих соцсетях, военнослужащий погиб 25 декабря.

Сегодня, 20 января, в селе Алексеевка прошло прощание с бойцом.

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