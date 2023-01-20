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НовостиПолитика20 января 2023 11:21

В боях СВО погиб житель Базарно-Карабулакского района

Роман Хвалин

В ходе проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса погиб житель Базарно-Карабулакского района Саратовской области Алексей Фролов, сообщает администрация района в своем Телеграм-канале.

Чиновники не привели данных биографии солдата. Как уточнила местная газета «Районный Вестник» в своих соцсетях, военнослужащий погиб 25 декабря.

Сегодня, 20 января, в селе Алексеевка прошло прощание с бойцом.

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